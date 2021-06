Genea Lanzara, si programma la prossima stagione Sica: "Si è concluso un anno fantastico ricco di emozioni".

Archiviata l’annata sportiva 2020/21 con la bellissima esperienza delle Finali Nazionali Under 19, il sodalizio rossoblu è al lavoro per preparare la prossima stagione agonistica. La compagine cara al Presidente Domenico Sica, in realtà, non si è mai fermata programmando il futuro già dai mesi scorsi.

“Si è concluso un anno fantastico ricco di emozioni – dichiara il patron rossoblu – ma anche di preoccupazioni, dovute alla situazione sanitaria che ha sconvolto la vita di tutti. Ritengo che questa sia stata una delle stagioni più difficili e allo stesso tempo la più entusiasmante: tirando le somme, senza dubbio una stagione più che positiva. Abbiamo portato il Lanzara tra le grandi e ci siamo resi conto che ci sta bene, continueremo senza dubbio su questa scia. Un plauso va a chi quotidianamente si è speso per scrivere una pagina importante della storia della nostra compagine, un grazie speciale a chi ci accompagna in questo progetto di crescita e continua a credere su di noi”.

La Genea Lanzara archivia il 2020/21 con un secondo posto nel campionato Nazionale di A2, da matricola, la partecipazione ai PlayOff Promozione A1, il primo posto nel campionato interregionale Under 19 con conseguente partecipazione alle Finali Nazionali di categoria ed il primo posto nel campionato regionale Under 15.

“Per la prossima stagione proveremo a migliorarci, riorganizzandoci in tutti i settori e su tutti i livelli – prosegue il Presidente Sica – sperando di poter far divertire sugli spalti i nostri amati tifosi. Per quanto riguarda l’A2 cercheremo di farci trovare pronti partita dopo partita, in un campionato che si preannuncia ancor più competitivo. Ripartiremo dalle tante certezze di quest’anno e da quasi l’intera totalità della rosa, puntellata con l’arrivo di giovani atleti talentuosi e di spessore che andranno a rafforzare il roster. L’entusiasmo sarà sempre lo stesso, così come la voglia di vincere”.