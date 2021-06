La Genea Lanzara conserva il sostegno di uno dei suoi importanti sponsor Il matrimonio continua per il terzo anno consecutivo con i salernitani che giocheranno ancora in A2.

Una visione a lungo raggio con le radici saldamente piantate sul territorio: l’Handball Lanzara del Presidente Domenico Sica prosegue nel cammino di crescita sportiva ed umana e lo fa con un compagno di viaggio divenuto, ormai, una certezza. La Genea Consorzio Stabile, difatti, si fregerà per la terza stagione consecutiva del titolo di Main Sponsor del club salernitano, impegnato anche nella prossima annata sportiva nel campionato Nazionale di Serie A2.

“Innanzitutto vorrei rivolgere un pensiero alle persone che a causa della pandemia non ci sono più – esordisce il Dott. Angelo Grimaldi, Presidente di Genea Consorzio Stabile – come Genea Consorzio non abbiamo avuto ancora modo di farlo e, vorrei approfittare dell’occasione che mi si concede. È grande il sacrificio che il nostro Paese ha dovuto tributare a questa disgrazia planetaria.

Detto ciò, è garanzia che squadra che vince non si cambia! Naturalmente noi di Genea Consorzio abbiamo avuto dall’inizio a cuore le sorti della Genea Handball Lanzara, ma ancor di più quest’ultimo anno, siamo noi dall’interno che sentiamo di dover fare i complimenti a tutta l’organizzazione, nessuno escluso davvero. Dal Presidente, ai dirigenti, all’ultimo dei ragazzi arrivati, dal mister ai suoi collaboratori, veramente un plauso a tutti. E’ stato messo in campo un bellissimo progetto e un grandissimo lavoro di squadra che, al di là dei grandi risultati, ha dato la sensazione di squadra coesa e matura, che significa anche crescita umana per i partecipanti.

Questi primi due anni di collaborazione – prosegue – li giudico molto positivi, perché i ragazzi e la società hanno ben lavorato, quindi sono riusciti a coinvolgerci, nonostante il periodo di crisi che inevitabilmente ha colpito tutta l’economia del nostro Paese. In Genea Consorzio siamo convinti che col dare esempi positivi come il modo di lavorare seriamente, così come si fa per la squadra anche nella vita, si giunga a risultati che vanno al di là delle competizioni sportive facendo sì che i ragazzi si riconoscano in un progetto valido e positivo”.

In conclusione, l’auspicio del Dott. Angelo Grimaldi per il futuro: “Il nostro augurio è quello di lavorare seriamente così come quest’anno, e di questo siamo certi al 100%, e che ci si diverta e faccia divertire chi ci segue soprattutto! Con un progetto che mira alla crescita anche dell’individuo, educando alla lealtà ed al lavoro di squadra. Mi aspetto un bel campionato e sono convinto che i risultati arriveranno agendo nel solco della spensieratezza e dell’impegno!”.