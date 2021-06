Alma Salerno, arriva Fabio Oliveira Herrera Lo spagnolo classe 1998 rinforzerà il reparto dei laterali a disposizione di Magalhaes.

L’Alma Salerno piazza un altro colpo in entrata: la società cara al presidente Marco Bianchini ha trovato infatti l’accordo con Fabio Oliveira Herrera. Il calcettista spagnolo, classe ’98, va così a rimpinguare la batteria dei laterali a disposizione del tecnico Marcello Magalhaes.

L’atleta è alla sua prima esperienza nel campionato italiano: dopo aver trascorso quattro stagioni in forze al Gomera Fútbol Sala (club di seconda divisione – gruppo Canarie), intervallate da una positiva parentesi agli spagnoli dell’Elche, Herrera è passato al Leis Pontevedra, con il quale ha chiuso a quota diciassette centri nell’ultimo campionato.

“Ringrazio la società” ha dischiarato il neo calcettista granata “nelle persone del presidente Marco Bianchini e del direttore generale Antonio Peluso, per la grande accoglienza con la quale mi hanno permesso di entrare a far parte della famiglia granata. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e di poter aiutare la squadra a migliorare la posizione dell’ultima stagione”.