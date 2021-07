Scafati riparte da Alessandro Rossi: è il nuovo coach gialloblu Cambio in panchina per la società del patron Longobardi dopo la semifinale playoff

Addio ad Alex Finelli dopo la semifinale playoff. La Givova Scafati sarà guidata da coach Alessandro Rossi nella stagione 2021/2022. "Ringrazio la società, nelle persone del presidente Rossano, del titolare del main sponsor Givova Giovanni Acanfora e soprattutto del patron Nello Longobardi per la stima e la fiducia accordatami, che spero di ripagare con quel senso di responsabilità ed impegno che mi hanno sempre contraddistinto e che di sicuro non mancheranno mai. - ha spiegato il neotecnico gialloblu - Quella di Scafati è una piazza stimolante, che merita grande rispetto, per cui ritengo sia un vero e proprio privilegio per me sedere su quella panchina. Da Campano, il desiderio e lo stimolo di fare bene è ancora maggiore. Ora comincerò a sentire i giocatori sotto contratto per darci il reciproco benvenuto e porre le basi di una solida collaborazione".

"Sono già tre anni che seguiamo coach Alessandro Rossi. Con una squadra “normale” tre stagioni or sono è andato vicinissimo alla vittoria del campionato di serie A2. - ha aggiunto il patron di Scafati, Nello Longobardi - È un allenatore che rispecchia pienamente il nostro credo cestistico: determinazione, capacità tecniche e tanta voglia di allenare la Givova Scafati. Pur essendo molto giovane, a Rieti, piazza storica e competente, ha acquisito la giusta esperienza e maturità per poter sedere su una panchina ambiziosa come la nostra. Gli faccio un sincero in bocca al lupo per questa sua nuova avventura, sicuro che con lui, nei prossimi anni, faremo un gran bel lavoro".