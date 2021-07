Alma Salerno tra riconferme e saluti Restano Riccio e Galluccio, lascia Carpentieri.

Ricco e Galluccio riconfermati, separazione per Carpentieri. L’opera di costruzione del nuovo roster passa, dopo i botti di mercato, dalle conferme dei veterani dello spogliatoio: in settimana la società cara al presidente Marco Bianchini ha ufficializzato le ultime caselle in vista del rush finale di mercato.

Riconfermato il portiere classe ’98 Diego Ricco: il calcettista, autentico baluardo della porta granata, vestirà nuovamente la casacca dell’Alma Salerno e sarà il vice Fuschino. Rifinitore preciso e affidabile, per Galluccio arriva la definitiva consacrazione: il calcettista partenopeo, dopo essersi messo in mostra con l’under 19 salernitana (conquistando il secondo gradino del podio), ha infatti maturato la riconferma in maglia granata e adesso proverà a conquistare sul campo la fiducia di mister Magalhaes.

Saluta invece Alessandro Carpentieri: calcettista esemplare dentro e fuori dal campo, il portiere granata lascia per motivi personali il parquet di gioco.

A Carpentieri, che vanta sei stagioni all’ombra del PalaTulimieri, la società augura le migliori fortune professionali, augurando al pipelet un futuro roseo, che rispecchi ambizioni e desideri dell’ormai ex numero uno granata.