Scafati Basket, ufficiale l'arrivo di Parravicini Il playmaker: "Ho scelto Scafati perché ha dimostrato di volermi fortemente"

Scafati riparte dopo i rimpianti per il cammino interrotto con la semifinale promozione persa contro Udine, poi sconfitta da Napoli nella serie conclusiva dei playoff. La società gialloblu ha ufficializzato l'accordo con Matteo Parravicini, proveniente da Bergamo, club con cui ha disputato gli ultimi due campionati di Serie A2. "Ho scelto Scafati perché ha dimostrato di volermi fortemente. - ha spiegato il playmaker classe 2001 - È una piazza ambiziosa, che ha voglia di vincere, e questo stimola molto la mia bramosia di primeggiare e di conquistare risultati importanti. Sono emozionato, perché giocherò per una delle migliori società del campionato e non vedo l’ora che inizi la stagione, per mettermi a disposizione di un contesto che vuole vincere. Scegliendo Scafati, ho deciso di allontanarmi parecchio da casa, ma sono mosso da una gran voglia di crescere e maturare come giocatore, abituandomi a vivere in un contesto di squadra importante, che ha obiettivi e propositi ragguardevoli. Ho tanta voglia di migliorare e di mettermi a disposizione di coach e compagni per raggiungere insieme tutti i risultati prefissati dalla società".