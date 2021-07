Il mondo del calcio piange la scomparsa del salernitano Vincenzo Pastore E' stato uomo di sport e presidente della Figc Campania. Aveva 75 anni

In tanti lo ricordano come un innovatore capace d'imprimere una marcia in più al calcio dilettantistico campano. Un mondo che Vincenzo Pastore ha amato e guidato con tutte le sue forze e che da ieri ne piange la scomparsa. L'ex presidente del comitato regionale della Figc Campania se n'è andato all'età di 75 anni. “Con te il Comitato regionale Campania era diventata una famiglia indistruttibile, sicura, dove tu hai sempre dato il meglio della tua intelligenza e capacità”, il ricordo affidato ai social da Antonino Sessa, per anni delegato provinciale della Figc che ha condiviso con Pastore oltre 50 anni di amicizia.

Commosso anche il ricordo dell'ex sindaco di Salerno, Aniello Salzano. “Che dirti amico mio, amico mio da sempre e di tante battaglie e vicissitudini...stavolta non trovo proprio le parole, mentre mi passano nella mente le infinite chiacchierate che ci hanno accompagnato sin dagli anni di liceo, quando già allora di calcio dimostravi di sapere tutto e ti divertivi, già allora, con sottile ironia a mettere in rima le nostre avventure e disavventure. Un abbraccio forte, è tutto ciò che so dirti, caro Enzo. Che il Signore ti accolga nel suo regno!”