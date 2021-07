Gena Lanzara, arriva l'ala sinistra Navarro Il giovane atleta classe 1999 è un grande rinforzo per coach Manojlovic.

La Genea Lanzara arricchisce l’organico rossoblu con un altro innesto di qualità. Alla corte di mister Nikola Manojlovic arriva Alejandro Navarro, duttile e giovane giocatore ventunenne.

Classe 1999, Navarro è nato sportivamente nella città di Almería militando a livello giovanile nei due club più rappresentativi quali il Keymare e il C.D.Urci, esordendo a 17 anni con la squadra senior nella terza divisione nazionale spagnola. Trasferitosi a Córdoba, ha poi militato nella Cordoplas Balonmano La Salle.

La giovane ala sinistra fa della tecnica e dell’efficienza al tiro i suoi principali punti di forza. Molto abile e rapido in contropiede, è risultato in più occasioni il miglior marcatore del proprio club. Le sue caratteristiche hanno favorevolmente colpito il club presieduto da Domenico Sica, assicurandosene le prestazioni per la prossima stagione sportiva.

“Sono molto emozionato, ma soprattutto desideroso di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni di squadra – esordisce Alejandro Navarro - ho avuto modo di seguire il club tramite mio fratello, che durante la sua esperienza di studio in Italia faceva già parte di questo gruppo con cui è stato promosso in A2. E’ stato lui a consigliarmi vivamente di fare questa scelta, parlandomi di persone stupende e di un ambiente professionale e al contempo sereno.

Questa sarà la mia prima avventura sportiva lontano dalla Spagna. Ho avuto la possibilità di vedere alcune partite dei miei nuovi compagni sia durante la Regular Season che nei Playoff Promozione e ritengo che il campionato di A2 sia molto fisico e competitivo.

Per quanto riguarda la squadra, il gruppo è molto giovane e desideroso di migliorare, quindi spero di sfruttare al meglio questa esperienza: il mio obiettivo è quello di aiutare la Genea Lanzara a ripetere il risultato dello scorso anno e lottare per la promozione in massima serie.

Il club salernitano si caratterizza per essere una squadra con transizioni molto veloci, con un gioco che mi avvantaggia, quindi penso di poter sfruttare appieno le mie migliori virtù. Difatti ritengo di essere un giocatore molto efficace al tiro dalla mia posizione di ala sinistra e con un inizio rapido nei contropiedi.

Mi reputo, inoltre, un ragazzo molto volenteroso e competitivo, desideroso di imparare e migliorare ogni giorno. Spero di adattarmi al meglio all’interno della squadra per aiutarla il più possibile, certo di crescere ulteriormente sotto tutti i punti di vista grazie alla guida di coach Manojlovic. Ringrazio, infine, la società salernitana per avermi dato questa grande opportunità”.