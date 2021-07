Basket, Monaldi è un nuovo giocatore della Givova Scafati L'ex capitano del Napoli Basket: "Sono davvero felice di questa opportunità"

È ufficiale l'accordo tra lo Scafati Basket e Diego Monaldi. Contratto biennale per l'ex capitano del Napoli Basket, che proseguirà la carriera in Serie A2: "Sono davvero felice di questa opportunità. Ho colto al balzo la ferma volontà con cui patron Longobardi e la dirigenza scafatese mi ha cercato, facendo sorgere dentro di me motivazioni importanti, desideroso di ricambiare la fiducia accordata. - ha spiegato l'esterno classe '93 - Sono carico e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Ho già giocato in passato con Clarke, quando ero a Pesaro, e sono felicissimo di poterlo fare nuovamente; conosco poi bene Cucci e sono sicuro che con lui e gli altri potremo fare ottime cose e toglierci un mucchio di belle soddisfazioni. Non conosco il coach, ma ho sentito dire un gran bene di lui. Fremo poi dalla volontà di conoscere i tifosi scafatesi per dimostrare loro che in campo darò sempre il massimo, e lotterò duramente al 300% per rappresentare al meglio lo spirito scafatese e difendere i colori gialloblù"

"Diego l’abbiamo cercato ogni anno fin dagli anni di Pesaro e finalmente siamo riusciti a portarlo a Scafati.- ha aggiunto Enrico Longobardi - Ha leadership e faccia tosta, oltre che talento, tutte qualità che lo rendono un giocatore di alto spessore. Siamo contenti dell’aggiunta e non vediamo l’ora di iniziare la stagione insieme dopo anni di tentativi".