Olimpiadi, scherma: Gregorio eliminata al primo turno La salernitana è partita bene prima di subire il ritorno della russa Pozdniakova.

L’avventura di Rossella Gregorio nella prova individuale di sciabola femminile si è fermata al primo turno. La salernitana si è trovata davanti ad uno scoglio complicato da superare come la russa Pozdniakova. La Gregorio ha disputato un buon assalto riuscendo nelle fasi iniziali a non far scappare la russa e poi a portarsi avanti nel punteggio (8-5).

La sua decisione ha creato non poche difficoltà all’avversaria che ha tremato sul 12-9 quando la Gregorio sembra potercela fare. Poi l’inezia dell’assalto è cambiata. La Pozdniakova ha alzato i giri del motore, ha trovato due stoccate che le hanno dato la carica e con un clamoroso parziale di 6-0 si è imposta per 15-12 eliminando l’azzurra.

Per la Gregorio ora la priorità è la gara a squadre che andrà in scena sabato 31 luglio dove l’Italia si vuole giocare chance importanti di podio dopo la beffa atroce del 2016 quando, dopo aver sfiorato la finale, arrivò solo un quarto posto.