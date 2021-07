Olimpiadi, canottaggio: Cattaneo è soddisfatto dei risultati ottenuti Il direttore tecnico salernitano, in attesa delle finali, ha commentato i primi giorni di regate.

Il tifone in arrivo sull’isola Giapponese ha rinviato a mercoledì, imponendo due giorni di pausa, le regate di canottaggio. Fino ad ora la spedizione azzurra ha conquistato tre finali, cinque semifinali e una finale B. Non è ancora finita, la caccia alle medaglie deve difatti ancora iniziare. Sfruttando la pausa ha parlato il direttore tecnico della Nazionale azzurra, il salernitano Francesco Cattaneo.

“Dono molto soddisfatto dell’inizio dei ragazzi. Rompere il ghiaccio non è mai facile ma noi lo abbiamo fatto nel migliore dei modi portando barche in finali dove ambiranno al raggiungimento della migliore posizione possibile. è sempre difficile, ma lo abbiamo fatto bene, e l’Italia ha già in finale delle barche che ambiscono ad ottenere la miglior posizione possibile. Il quadruplo è venuto qui con i favori del pronostico, in batteria ha fatto subito un gran tempo. Pensiamo alla finale portando rispetto all’Olanda, nostra avversaria da anni e per la Polonia. Il quattro senza maschile invece è una barca nella quale nutriamo grande fiducia. Ho visto Vicino, Lodo, Rosetti e Castaldo allineati e proiettati verso il loro obiettivo. Le cinque barche che devono ancora disputare la propria semifinale le vedo decise per superare questo ultimo scoglio di eliminatorie”.