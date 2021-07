Olimpiadi, scherma: la Gregorio in corsa per il bronzo nella sciabola a squadre Alle 11:30 la salernitana sarà in pedana con le compagne per contendere il podio alla Corea del Sud.

Tirerà per il bronzo la squadra femminile di sciabola di cui fa parte la salernitana Rossella Gregorio. Proprio come a Rio de Janeiro nel 2016, le azzurre si sono fermate in semifinale, ma cinque anni fa ebbero realmente la chance di fare l’impresa. Questa volta invece la squadra del commissario tecnico Sirovich è stata nettamente inferiore alla Francia. Il quartetto composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e dalla riserva Michela Battiston, aveva superato la Cina nei quarti di finale per 45-41.

Contro le transalpine assalto difficile fin dall’inizio con le azzurre travolte fino all’ingresso della giovane Battiston, capace di piazzare un parziale di 18-5 riportando la squadra in corsa. Nell’ultimo assalto nulla da fare per Rossella Gregorio che non è riuscita nella difficile impresa di ribaltare una situazione molto complicata. Adesso resta l’opportunità di lottare per una medaglia di bronzo che sarebbe comunque molto preziosa. Appuntamento in pedana alle 11:30 contro la Corea del Sud che parte col favore del pronostico. La finale per la medaglia d’oro verrà disputata alle 12:30 tra il Comitato Olimpico Russo e la Francia.