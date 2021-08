Jomi Salerno, Avram ritrova anche Natasa Krnic La squadra campione d'Italia è pronta per iniziare un nuovo ciclo.

Pronte alla partenza. Terminata la laboriosa fase del ritorno in sede, espletate tutte le formalità di rito, la Jomi Salerno è pronta a ripartire per una nuova avventura. Staff in parte rinnovato, squadra ritoccata in più punti con diverse new entry; immutate le ambizioni. “Si apre una nuova stagione - osserva il presidente Mario Pisapia – abbiamo cambiato abbastanza rispetto allo scorso campionato seguendo un programma che avevamo già pianificato. L'obiettivo è sempre quello di esprimersi ad alti livelli. la squadra sulla carta è competitiva, ma come sempre sarà solo e soltanto il campo ad emettere il verdetto definitivo”. In prossimità del raduno programmato per lunedì 9 agosto alla Palestra Palumbo, la Jomi ha intanto completato il suo organico con l’innesto di Natasa Krnic che, dopo la buona e felice seconda parte della scorsa stagione giocata a Salerno, ha raggiunto - anche per il prossimo campionato - l'accordo con il club Campione d'Italia. “Sono molto soddisfatta e felice di far parte della Jomi Salerno anche per la prossima stagione – racconta Krnic - come l'anno scorso anche quest'anno punteremo a vincere quanti più titoli possibile a cominciare dalla Supercoppa in programma il 4 settembre e ottenere buoni risultati in Europa. Ho trascorso cinque mesi a Salerno - continua - posso tranquillamente affermare di aver conosciuto un club molto serio, con tanta ambizione che porta avanti un lavoro eccellente e continuo ed è questo il segreto che permette a Salerno di essere sempre ai vertici del campionato italiano”. L’innesto di Krnic consentirà al tecnico Avram di avere immediatamente una solida e già rodata base di partenza per il prossimo campionato, base su cui innestare i tanti nuovi arrivi e progressivamente le giovani del vivaio che cominceranno la preparazione a fine agosto.

Questo l'elenco delle giocatrici convocate dallo staff tecnico per l'avvio della preparazione previsto per lunedì 9 agosto alla Palestra Palumbo.

Portieri: Elisa Ferrari, Marijana Ilic, Martina Ciociano

Terzini - Centrali: Ilaria Dalla Costa (v. cap.), Ramona Manojlovic, Natasa Krnic, Yulia Khavronina, Nerea Costanzo

Ali – Pivot: Pina Napoletano (cap.), Lucila Maria Stettler, Victoria Romeo, Cyrielle Lauretti Matos, Annagiulia Francesconi, Valentina Martinez Bizzotto

Staff Tecnico: Laura Avram (capo allenatore), Suleiky Gomez (vice allenatore), Adele De Santis (preparatore portieri), Aldo Chiari (resp. preparazione atletica), Gaetano Apicella (preparatore atletico), Piero Attanasio (match analyst)

Staff Medico: dott. Salvatore Telese (medico sociale), Raffaele Gallo (fisioterapista),

Fisioterapia e riabilitazione: Gruppo Forte - dott. Alfonso Maria Forte, dott. Francesco Forte