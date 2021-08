Italrugby femminile: Franco in raduno a Parma fino a domenica La salernitana sogna il Mondiale in Nuova Zelanda, le azzurre si devono ancora qualificare.

Si è radunata oggi a Parma, dove resterà fino a domenica 8 agosto, la Nazionale femminile di rugby italiana. Il Responsabile tecnico Andrea Di Giandomenico lavorerà con le sue ragazze per preparare nel migliore dei modi il torneo di qualificazione alla Women’s Rugby World Cup 2021 che a settembre vedrà le azzurre confrontarsi con Irlanda, Scozia e Spagna. Fa parte del gruppo anche la ragazza salernitana Giada Franco, che ormai è un punto fermo in azzurro, e ha tanta voglia di conquistare la qualificazione al suo primo campionato del mondo che si svolgerà in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre 2022, dopo che per via del covid è stato rinviato.

Di seguito le atlete selezionate dal responsabile tecnico, Andrea Di Giandomenico.

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroveri, 27 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 25 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 78 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba – esordiente)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 22 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 36 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Michela MERLO (Rugby Colorno - 9 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 17 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano – 3 caps )

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Sara SEYE (I Centurioni Rugby, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 8 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 18 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana R. Padova – esordiente)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)