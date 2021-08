Nuoto agonistico, bronzo a Roma per Fernandez del Cus Salerno Lentini: «Orgoglioso e felice dei risultati che sta raggiungendo il gruppo agonistico»

Tre giorni di ottimi risultati e di riconferme per Giulio Sergio Fernandez, atleta del settore giovanile di nuoto del Cus Salerno, ai campionati italiani categoria allo Stadio del Nuoto di Roma. La competizione ha visto la partecipazione di 454 atleti, di cui 269 maschi e 186 femmine, per un totale di 974 presenza gara, in rappresentanza di 194 società. Nella terza sessione mattutina della terza giornata dei campionati, medaglia di bronzo per il giovane atleta del Cus Salerno, Fernandez, nei 200 metri misti che tocca, in 2’08”06, il primato personale assoluto della stagione. Dopo uno splendido settimo posto ottenuto nei 200 metri dorso maschile nella giornata precedente, si è qualificato a un solo secondo dal podio. Il presidente del Cus Salerno, l’avvocato Lorenzo Lentini, si dice «orgoglioso e felice dei risultati che sta raggiungendo il gruppo agonistico del Cus Salerno in considerazione, soprattutto, del periodo non facile che l’intero movimento sportivo sta attraversando».