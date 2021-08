Italrugby, la salernitana Franco sogna il Mondiale in Nuova Zelanda Le azzurre giocheranno a Parma il torneo di qualificazione alla kermesse iridata.

World Rugby ha finalmente annunciato date e sede per il torneo di qualificazione europeo alla kermesse iridata che si terrà dall’8 ottobre al 12 novembre 2022 in Nuova Zelanda. Dopo il rinvio di dodici mesi per via della pandemia, finalmente parte la corsa al Mondiale. A sognare un posto tra le migliori squadre del pianeta c’è anche l’Italia che nel 2017 aveva partecipato per la prima volta in campo femminile. Sono nove le compagini già qualificate: Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, Canada, USA, Australia, Galles, Sudafrica e Fiji.

I tre posti ancora da assegnare saranno così suddivisi: uno verrà conquistato da chi vincerà il raggruppamento europeo, uno destinato all’Asia e l’ultimo sarà messo in palio attraverso il torneo di qualificazione finale di cui ancora non si conoscono i dettagli. L’Italia guidata da Andrea Di Giandomenico, che può contare anche sulla sannita Lucia Cammarano e sulla salernitana Giada Franco, si giocherà le proprie occasioni in casa. Infatti, dopo il posticipo dell’anno scorso, il 13, il 19 e il 25 settembre, allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma, le azzurre, affronteranno la Scozia, l’Irlanda e la Spagna. Il team che la spunterà volerà in Nuova Zelanda per giocare l’incredibile avventura del Mondiale.