Italrugby, donne in raduno fino al 22. A Parma c'è anche Giada Franco Azzurre in ritiro da oggi, per la salernitana è sempre più vivo il sogno del Mondiale.

Il Mondiale è il sogno mai nascosto dell’Italrugby femminile. Una seconda storica qualificazione non facile da agguantare. Si giocherà a Parma contro Irlanda, Scozia e Spagna per strappare l’unico pass disponibile. In campo ci sarà anche la salernitana Giada Franco, vogliosa di vivere ad ottobre 2022 una fantastica avventura in Nuova Zelanda per giocare la World Rugby Cup. Intanto per prepararsi a queste tre sfide di fondamentale importanza, il tecnico Andrea Di Giandomenico ha convocato per il raduno iniziato oggi a Parma, 30 atlete con una sola novità rispetto all’appuntamento precedente: il tallonatore del Valsugana Rugby Padova, Giulia Cerato, subentra al posto dell’indisponibile Sara Tounesi. Dopo i soliti controli si lavorerà fino al 22 con l’obiettivo di migliorare la condizione atletica in vista del raduno definitivo di settembre quando verranno preparate le tre settimane più importanti degli ultimi anni.

Di seguito le atlete selezionate dal responsabile tecnico dell’Italdonne:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 48 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 98 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 61 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroveri, 27 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba, 3 caps)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, 1 cap)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 21 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 25 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 18 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 78 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba – esordiente)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 25 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 22 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 36 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Michela MERLO (Rugby Colorno - 9 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 17 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano – 3 caps )

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)

Sara SEYE (Rugby Calvisano, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 8 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana R. Padova – esordiente)

Vittoria VECCHINI (Valsugana R. Padova – esordiente)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 6 caps)