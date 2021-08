Scafati, ecco Ed Daniel: subito in gruppo al PalaMangano Pistoia, Varese, Cremona, due volte la Fortitudo Bologna: ora i gialloblu per l'ulteriore sfida

Ed Daniel è entrato nella famiglia dello Scafati Basket. Il lungo dell'Alabama, classe '90, ha raggiunto la città dell'Agro e si è messo subito a disposizione dello staff tecnico, guidato da coach Alessandro Rossi. Daniel torna in Italia, dove ha iniziato la carriera al termine dell'avventura al college.

Pistoia nel 2013/2014, Varese, Cremona, Fortitudo Bologna in rapida successione con la seconda avventura in maglia biancoblu felsinea nel 2019/2020: Daniel rientra nella Serie A2, vissuta proprio a Bologna, per confermarsi ad alti livelli puntando con Scafati allo step di crescita dopo le semifinali di Coppa Italia di categoria e di playoff per la A firmate dal gruppo gialloblu nella scorsa stagione. Ora Scafati attende solo l'altro americano, Rotnei Clarke, per completare il roster negli allenamenti della preseason.