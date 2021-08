Paganese, non solo Castaldo. Arriva un altro esperto attaccante Annuncio a sorpresa del club azzurrostellato che punta forte sull'esperienza

Non solo Diop e Castaldo. Mister Raffaele Di Napoli avrà a disposizione un altro attaccante esperto in vista della stagione 2021/2022: preso Federico Piovaccari, che vestirà la maglia azzurrostellata nella prossima stagione. La navigata punta, classe 1984, ha scelto la maglia numero 9 e si aggregherà al gruppo azzurrostellato dopo aver sostenuto, e superato, i test anti Covid-19. Murolo e Schiavi in difesa, Vitiello e Zito a centrocampo e, come detto, Diop, Castaldo e Piovaccari in attacco: il responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, va sull'usato sicuro per centrare una salvezza con minor sforzo possibile. L'annuncio di Piovaccari arriva a ormai poche dalla prima uscita ufficiale in campionato. Ieri la Lega Pro ha comunicato che Paganese - ACR Messina, gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 28 agosto, con calcio d'inizio alle 20:30, allo stadio "Marcello Torre", è stata anticipata alle ore 17,30 dello stesso giorno. Scatta il conto alla rovescia.