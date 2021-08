Paganese, ritorna una vecchia conoscenza del club azzurrostellato Continua il restyling del responsabile dell'area tecnica Cosimo D'Eboli

Continua il restyling della Paganese, non solo in campo ma anche appena al di fuori dello stesso. Il club azzurrostellato, che in mattinata ha reso noto di aver ingaggiato l'attaccante, classe 1984, Federico Piovaccari, ha inserito nel proprio staff tecnico con Lorenzo Ansaldi, che ricoprirà il ruolo di team manager. Nel recente passato addetto stampa della Cavese, per Ansaldi si tratta di un ritorno a Pagani dopo aver ricoperto, dal 2016 al 2019, proprio il ruolo di addetto stampa del club azzurrostellato. “Il presidente Raffaele Trapani, l’amministratore inico Filippo Raiola e tutto l’ambiente azzurrostellato augurano a Lorenzo buon lavoro” si legge nel comunicato con cui è stato ufficializzato l'accordo. A sancire l'intesa una stretta di mano con il responsabile dell'area tecnica Cosimo D'Eboli, che sta rivoluzionando la Paganese a 360 gradi non solo per quanto riguarda la rosa, ma con una serie di novità anche per quanto riguarda gli “uomini ombra”, che saranno al fianco dei calciatori per la prossima annata agonistica.