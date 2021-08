Cestistica-Virtus Arechi, Cirillo è il coach della squadra per la Serie C Silver Ecco la decisione dei due club per la squadra del secondo livello regionale

Enrico Cirillo sarà l'allenatore della Virtus Arechi Salerno - Cestistica Sarnese per la Serie C Silver. "Sono molto contento per questo nuovo ulteriore incarico e colgo l’occasione per ringraziare i rispettivi presidenti, il direttore Corvo e coach Caccavo per aver pensato a me. - ha spiegato il tecnico - È stata sicuramente una scelta fatta per dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno con l’under 18 Eccellenza e che quest’anno sarà arricchito ulteriormente dalla partecipazione al campionato di C Silver. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con un torneo senior che gli permetterà di acquisire tanta esperienza e di essere così ancora più pronti per la prima squadra della Virtus. Tutto ciò è un segnale chiaro e deciso della programmazione e degli importanti investimenti che il club continua a fare sul settore giovanile, nonché della voglia della Cestistica Sarnese di voler ripartire con un progetto ambizioso ed entusiasmante”.

Foto: sito ufficiale http://www.virtusarechisalerno.it/