Serie B femminile, Salerno Basket: esordio contro Catanzaro Mercoledì sarà raduno per le granatine di coach Aldo Russo

La Todis Salerno esordirà con un match casalingo, contro il Catanzaro Centro Basket, nel campionato di Serie B 2021/2022. Mercoledì inizierà la preseason delle granatine con coach Aldo Russo confermato in panchina.

Il calendario e il format - "Prima l’esordio con Catanzaro al PalaSilvestri e sette giorni dopo la trasferta a Sant’Antimo, sul campo della Partenope; poi Salerno di nuovo tra le mura amiche contro Stabia alla terza e fuori alla quarta contro l’Azzurra Cercola. Alla quinta giornata le granatine accoglieranno Ariano Irpino, prima del doppio turno esterno contro Virtus Academy Benevento e Basilia Potenza; il girone d’andata si chiuderà con i derby con Battipaglia (a Matierno) e fuori casa contro Scafati. Pochi giorni per il giro di boa, visto che il ritorno inizierà l’8 dicembre in infrasettimanale con la trasferta calabrese, solo quattro giorni dopo l’ultima di andata. C’è da andare spediti, perché a differenza della scorsa stagione è prevista una post season con fase a orologio e, naturalmente, gli spareggi post-season promozione e retrocessione. Dapprima interni al girone, poi con spareggi interregionali per guadagnare la promozione in A2. Sarà una stagione lunga e dispendiosa, insomma. L’unica sosta è prevista a Natale, tra terza e quarta giornata di ritorno (il 18 dicembre Salerno in campo a Castellammare, tornerà a giocare l’8 gennaio al PalaSilvestri contro Cercola. La regular season di chiuderà sabato 12 febbraio in casa contro la Free Basketball Scafati. Poi, come detto, la fase a orologio in sei giornate: le prime sei faranno i playoff che varranno l’accesso alla fase interregionale per l’A2 (ancora ignoto il numero delle partecipanti), le altre i playout per evitare il declassamento in C".