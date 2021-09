Jomi Salerno, la Supercoppa è il primo obiettivo stagionale Capitan Napoletano: "Abbiamo cambiato molto, lavoriamo sodo con coach Avram".

La Jomi Salerno guidata da coach Laura Avram continua a sudare alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per preparare il primo impegno ufficiale della stagione. Le campionesse d'Italia in carica saranno di scena sabato (4 settembre) alle ore 18:30 al Centro Tecnico Federale – “La Casa della Pallamano” di Chieti per la sfida di Supercoppa contro l'Alì Best Espresso Mestrino.

La formazione veneta sfiderà quella campana, quest'ultima in campo a Chieti anche da detentrice del trofeo, in virtù del quarto posto in Coppa Italia e dopo la rinuncia dell’AC Life Style Erice a causa degli accertati casi di positività al Covid-19 riscontrati nelle fila del club isolano. Nell'impianto abruzzese anche la sfida maschile tra Conversano, e Cassano Magnago (inizio ore 20:15). Sky Sport tornerà a raccontare la grande pallamano italiana. Il Supercoppa Day del 4 settembre al Centro Tecnico Federale – “La Casa della Pallamano” di Chieti, infatti, sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV. Oltre alla copertura televisiva, sarà garantita anche la trasmissione gratuita e in streaming delle due partite sulla pagina Facebook della FIGH (www.facebook.com/pallamano).

“In questa stagione – afferma il capitano Pina Napoletano – ci sono stati diversi cambiamenti tra cui l'innesto di nuove giocatrici. Stiamo lavorando sodo sotto lo sguardo vigile dell'allenatrice Laura Avram e del suo staff per conoscerci meglio e trovare la giusta intesa tra le nuove arrivate e le atlete confermate”. In merito alla Supercoppa poi il capitano della Jomi Salerno aggiunge: “Il primo impegno ufficiale sarà la Supercoppa che ovviamente sarà anche il nostro primo obiettivo. Colgo l'occasione – conclude la stessa Pina Napoletano – per fare l'in bocca al lupo alle mie compagne di squadra sia per la Supercoppa che per il campionato”.