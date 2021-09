Scafati Basket, ecco Clarke: l'ultimo arrivo nel gruppo gialloblu Weekend con due test nella Capitale: Eurobasket e Luiss per la squadra dell'Agro

Alle 20 l'arrivo a Capodichino e prima foto con la sciarpa gialloblu: Rotnei Clarke entra nel mondo dello Scafati Basket. L'esterno USA era atteso dallo staff tecnico e dirigenziale per completare il roster a disposizione di coach Alessandro Rossi, al lavoro da più di una settimana nella preseason. La Givova Scafati è pronta a vivere due giorni di test. Sabato (ore 18) al PalaAvenali contro l'Eurobasket, domenica (ore 17) al PalaLuiss contro la Luiss: weekend nella capitale per la squadra dell'Agro. Domenica 12, alle 18.30, sarà prima sfida ufficiale per Scafati con la Stella Azzurra Roma per la prima giornata del girone arancione della Supercoppa di Serie A2. Mercoledì 15 e domenica 19 sarà completata la prima fase del torneo riservato alle squadre del secondo livello nazionale, che sarà disputato verso il campionato in cui Scafati proverà a confermarsi piazzando l'ulteriore step di crescita dopo le semifinali di Coppa Italia di categoria e dei playoff raggiunte nella scorsa stagione.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969