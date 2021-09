Virtus Arechi Salerno, test contro la Cestistica San Severo Coach Di Lorenzo: "Mi aspetto tante piccole indicazioni da parte della squadra"

Alle 16 sarà palla a due del primo test prestagionale della Virtus Arechi Salerno. Coach Giampaolo Di Lorenzo non potrà contare sul capitano, Andrea Valentini, e sull'under, Marco Capocotta nei quaranta minuti di San Severo. Amichevole contro la Cestistica per i blaugrana che raggiungeranno il Palasport Falcone e Borsellino con 6 over e i giovani Romano, Caiazza, Peluso e Loiq.

"Mi aspetto tante piccole indicazioni da parte della squadra, ad esempio nell'atteggiamento, nella voglia di provare e nelle reazioni che si avranno dopo un errore. - ha spiegato coach Di Lorenzo verso il test - All'inizio della stagione è stato buttato un seme in un terreno fertile ed ora quindi il seme deve iniziare a mettere delle radici. Per cui ho bisogno di capire come reagisce la squadra dal punto di vista fisico e tecnico, in modo da capire anche che albero potrà nascere. Ovviamente c'è ancora tanto lavoro da fare, ma come spesso accade all'inizio della preparazione c'è grande entusiasmo da parte dei ragazzi. Tutto ciò, quindi, non mi sorprende, sono invece curioso di capire cosa ci dirà il futuro per fare così le prime vere valutazioni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno