Scafati Basket, vittoria nel test con l'Eurobasket: 60-73 Coach Rossi: "Parravicini ha tempi di recupero non chiarissimi, anche se non lunghi"

Senza Matteo Parravicini, fuori per un problema alla mano e che sarà out per alcune settimane (per gli allenamenti c'è l'ingresso di Valerio Costa nel roster), la Givova Scafati vince al PalAvenali di Roma nel test contro l'Eurobasket: finale di 60-73 con i parziali di 16-15, 24-23, 9-18 e 11-17. Equilibrio nel primo tempo, chiuso avanti dai padroni di casa, risposta gialloblu nella ripresa con il netto vantaggio nel terzo quarto.

"Sapevamo di venire a giocare una partita vera al PalAvenali, contro una squadra che ha caratteristiche ben precise, dotata di grande energia. - ha spiegato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Nei primi due quarti abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo, soprattutto nel secondo, quando abbiamo sciupato in pochi minuti il buon lavoro fatto fino a quel momento. Nel terzo e quarto periodo abbiamo invece avuto un diverso grado di attenzione, ci siamo adeguati alle situazioni tattiche avversarie. Tra le tante cose su cui lavorare, ho tratto comunque indicazioni positive, ho visto un gruppo che ha lavorato bene, con atteggiamento positivo. Parravicini ha tempi di recupero non chiarissimi, anche se non lunghi, ecco perché la società ha aggregato agli allenamenti Costa, che ci darà una mano in questa fase. Clarke è arrivato da pochi giorni e con lui faremo un percorso di graduale inserimento".

Amichevole - PalAvenali

Atlante Eurobasket Roma - Givova Scafati 60-73

Parziali: 16-15, 24-23, 9-18, 11-17

EBK Roma: Leonetti, Quarta, Santini 8, Hill 9, Fanti, Viglianisi 1, Cicchetti 14, Pepe 9, Tomasello 9, Schina, Davis 10. All. Pilot

Scafati: Cucci 13, Ambrosin 9, Ikangi 6, Costa, De Laurentiis 2, Monaldi 18, Daniel 12, Rossato 12, Raucci 1. All. Rossi

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969