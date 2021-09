Virtus Arechi, Di Lorenzo: "Buoni segnali a San Severo" Il coach blaugrana: "Senza due lunghi la squadra è stata comunque brava ad adattarsi"

La Virtus Arechi Salerno è reduce dal buon test di San Severo. Cestistica senza i due americani, blaugrana privi del capitano, Andrea Valentini, e vincenti nei quaranta minuti (punteggio azzerato al termine dei quarti di gioco) con tre parziali chiusi in vantaggio. "Come si dice normalmente in questi casi abbiamo fatto un buon allenamento, ho raccolto infatti nel corso dei quaranta minuti tanti spunti interessanti. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo - La squadra è stata sempre intensa in difesa, in attacco si è passata la palla, dall'inizio alla fine è stata concentrata senza mai perdere completamente la testa ed in più non si è mai accontentata. Ecco tutto questo era quello che mi interessava vedere, ovviamente ciò non toglie il fatto che ci sono tante piccole cose da sistemare specie nella metà campo offensiva. Senza due lunghi, però, la squadra è stata comunque brava ad adattarsi, dimostrando anche di stare abbastanza bene dal punto di vista fisico".

Tabellino Virtus Arechi Salerno nel test: Cimminella 9, Romano 16, Caiazza, Peluso, Loiq, Mennella 12, Rajacic 8, Bonaccorso 11, Rinaldi 8, Coltro 5. All. Di Lorenzo.