Scafati Basket, 32-85 nel test contro la Luiss Roma Rossato: "Amichevoli con segnali positivi, soprattutto per l'aspetto difensivo"

Senza l'infortunato, Matteo Parravicini, e priva di Rotnei Clarke, che entrerà nelle rotazioni nei prossimi giorni, la Givova Scafati ha superato anche la Luiss Roma nel secondo test in due giorni. Finale di 32-85 per i ragazzi di coach Alessandro Rossi. Parziali di 6-19, 7-25, 5-22 e 13-19. "Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato al mio quarto anno l’incarico di capitano di una squadra così ambiziosa. - ha spiegato la guardia gialloblu - Queste due amichevoli ci hanno dato segnali positivi, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Dobbiamo crescere ancora molto, nelle prossime settimane si inserirà Clarke, che non farà sicuramente fatica per qualità ed esperienza a darci sin da subito il suo contributo a partire dall’esordio in SuperCoppa. E’ stato facile creare gruppo con compagni così dediti al lavoro, con cui si è subito instaurato un buon feeling. Abbiamo l’assetto giusto per disputare un’ottima stagione. Dobbiamo continuare a lavorare duro. Ai tifosi chiedo di ripartire dalla semifinale contro Udine, perché dobbiamo ricreare tra le mura amiche lo stesso fortino, sperando di poter avere sempre più persone al PalaMangano".

Amichevole - PalaLuiss

Luiss Roma - Givova Scafati 32-85

Parziali: 6-19, 7-25, 5-22, 13-19

Luiss Roma: Morri 2, Jovovic 9, Selvaggi, Eginom, Barbon 3, Pasqualin 5, D’Argenzo 6, Di Francesco, Zini 4, Buzzi, Valvesen, Tolino 3, Converso. All. Paccariè.

Scafati: Cucci 13, Ambrosin 16, Ikangi 5, Costa 3, De Laurentiis 12, Monaldi 7, Daniel 13, Rossato 7, Raucci 9. All. Rossi.