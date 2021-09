Paganese, due calciatori ceduti in prestito alla Casertana L'ex responsabile dell'area tecnica, Guglielmo Accardi, fa spesa in casa azzurrostellata

La Paganese sfoltisce il proprio organico con due cessioni in Serie D. Il club azzurrostellato ha raggiunto l’accordo con la società Casertana per la cessione a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2022, dei giovani calciatori Nicola Bovenzi e Alessandro Criscuolo. Come noto, il club rossoblù è scivolato in LND in seguito alla mancata iscrizione al campionato di Serie C 2021/2022 per aver sforato i termini, perentori, per la presentazione della fideussione a corredo dell'istanza per l'ammissione in Terza Serie Nazionale. Il presidente Giuseppe D'Agostino, ottenuto il via libera per ripartire dai Dilettanti, ha affidato l'incarico di direttore sportivo all'ex responsabile dell'area tecnica della Paganese, Guglielmo Accardi, che non ci ha pensato su due volte a pescare, tra le file della sua vecchia società, due ragazzi che aveva fortemente voluto con sé nella precedente esperienza. Il mercato, in LND, terminerà il prossimo 15 settembre. Oggi su il sipario sui gironi. Per Bovenzi e Criscuolo l'opportuinità di giocare con maggior continuità.