Paganese, ecco Grassadonia: "Qui è casa mia. C'è grande voglia di rivalsa" Il tecnico torna sulla panchina azzurrostellata: "Dispiace per Di Napoli, ma è il calcio"

Alla presenza del presidente Raffaele Trapani e del responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, la Paganese ha presentato il neo-tecnico Gianluca Grassadonia, che è tornato a Pagani per prendere il posto dell'esonerato Raffaele Di Napoli: “Il mio primo pensiero va proprio a lui” - ha esordito Grassadonia in conferenza stampa - “Purtroppo il calcio è fatto anche di questi momenti, è accaduto anche a me. Capisco la sua amarezza, gli faccio un grande in bocca al lupo. Il mio entusiasmo è grandissimo. La società mi ha contattato domenica mattina, la chiamata mi ha emozionato. Quando sono tornato da avversario ho sempre detto che Pagani è casa mia. Ringrazio il direttore D'Eboli per avermi dato questa possibilità. E' chiaro che la Paganese non è partita bene, che quando c'è un cambio di allenatore di tempo non ce ne è e bisogna approfittare di ogni singolo allenamento per cercare di crescere e diventare, nel minor tempo possibile, una squadra. In questi giorni ho notato e sto notando un grande desiderio di rivalsa da parte dei ragazzi, di aprire una pagina, che sia di crescita per tutti. Sto avendo grande disponibilità da parte dei ragazzi, che si stanno mettendo in discussione. Ci sono calciatori esperti e giovani di grande prospettiva, c'è la volontà di far bene e noi da qui dobbiamo partire”.