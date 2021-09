Scafati Basket in lutto, è morto il dottor Alberto Pesce È stato membro storico dello staff sanitario del club gialloblu

Lo Scafati Basket è in lutto per la scomparsa del dottor Alberto Pesce, elemento di spicco dello staff medico del club gialloblu. "È un giorno triste per la dirigenza, gli atleti, lo staff tecnico, sanitario ed amministrativo della Givova Scafati. - si legge nella nota del club dell'Agro - Un’intera società è colpita nel cuore, profondamente addolorata e sconvolta per la prematura scomparsa del dottor Alberto Pesce, medico specializzato in cardiologia, membro storico dello staff sanitario del club di via della Gloria. Un improvviso malore l’ha strappato all’amore e all’affetto di tutti i suoi cari e di coloro che gravitavano intorno al movimento cestistico scafatese, che piangono la sua prematura scomparsa e ne commemorano il ricordo. Un ricordo dolcissimo di un vero e proprio punto di riferimento per le sue competenze in ambito cardiologico e per la sua infinta disponibilità. Il presidente Alessandro Rossano, il patron Nello Longobardi ed il titolare del main sponsor Givova, Giovanni Acanfora, affranti dal dolore, si uniscono al cordoglio della famiglia, partecipando alla commozione, profondamente addolorati per il grave lutto che ha colpito un intero ambiente, lasciando un vuoto infinito. Le sue qualità umane, prima che professionali, gli hanno permesso di guadagnare negli anni la stima e l’affetto di tutti coloro che hanno avuto il piacere ed il privilegio di conoscerlo ed ora faticano ad accettarne la scomparsa". I funerali saranno celebrati alle 17 nella Chiesa San Francesco di Paola a Scafati. Domenica, nella gara di Supercoppa contro la Stella Azzurra Roma, la squadra deporrà un fascio di fiori in quello che era posto abituale occupato dal dottor Pesce al PalaMangano.