Paganese - Catania, la probabile formazione degli azzurrostellati Un solo indisponibile per il tecnico degli azzurrostellati Grassadonia

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19 a cui si è sottoposto il “gruppo squadra”, il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, ha diramato la lista dei convocati per la gara casalinga di questo pomeriggio, alle 14,30, allo stadio “Torre”, contro il Catania, valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Tutti saranno a disposizione fatta eccezione di Aly Nader.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Manarelli, Murolo, Perlingieri, Pica, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino.

Centrocampisti: Cretella, Sussi, Tissone, Vitiello, Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Castaldo, Diop, Del Regno, Guadagni, Iannone, Piovaccari.

La probabile formazioni.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Murolo, Sbampato; Perlingieri, Cretella, Zanini, Vitiello, Manarelli; Castaldo, Diop. A disp.: Caruso, Pellecchia, Scanagatta, Tissone, Volpicelli, Zito, Iannone, Sussi, Guadagni, Del Regno, Piovaccari. All.: Grassadonia.