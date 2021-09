Paganese, Firenze è un nuovo calciatore azzurrostellato Ritorno nel club del presidente Trapani per il centrocampista ex Salernitana e Padova

La Paganese Calcio ha ufficializzato l'accordo con Marco Firenze. Accordo annuale, scadenza 30 giugno 2022, con il centrocampista ex Salernitana, classe '93, reduce dall'avventura al Padova. Ritorno nella società azzurrostellata per il nativo di Genova. "La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver ingaggiato il calciatore Marco Firenze, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a Giugno 2022. - si legge nella nota del club - Per il centrocampista classe 1993 che indosserà la maglia numero 8, si tratta di un ritorno a Pagani, in quanto ha già vestito la maglia azzurrostellata nella storica stagione 2016-17, dove fu protagonista con la Paganese che raggiunse i playoff per la Serie B. Il presidente Raffaele Trapani, l'amministratore unico Filippo Raiola e il coordinatore dell'area tecnica Cosimo D'Eboli, augurano a Marco Firenze buon lavoro".