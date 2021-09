Supercoppa, Scafati a Latina per ipotecare il passaggio del turno Amrbosin: "Affronteremo un avversario ostico, bisogna dare il massimo per imporci"

Mandato in archivio l’esordio vincente tra le mura amiche del PalaMangano contro la Stella Azzurra Roma, la Givova Scafati vuole mettere un'ipoteca sulla qualificazione alla prossima fase della Supercoppa. Alle 18,30 la palla a due della sfida in trasferta con la Benacquista Latina, presentata così, in conferenza stampa, da uno dei neo-acquisti, Lorenzo Ambrosin: “Dopo la prestazione dell’esordio siamo tutti molto felici, ma questo è stato per noi solo il primo passo, il punto di partenza, perché ci attende subito un’altra difficile sfida da affrontare con la massima determinazione. La presenza del pubblico sugli spalti ci ha caricato a mille, ci ha trasmesso quella adrenalina che mancava da tempo e che abbiamo solo assaporato nella parte finale della scorsa stagione agonistica. Siamo ancora all’inizio, per raggiungere il 100 per cento della condizione fisica ci vorrà ancora un po’, ma siamo a buon punto. I due stranieri di Latina ed il gruppo di italiani sono l’emblema di una squadra difficile da affrontare sotto parecchi punti di vista e contro la quale dovremo fare del nostro meglio per riuscire ad imporci”. Tempo di Supercoppa non solo in Serie A2, ma anche in Serie B. Alle 20,30 la Virtus Arechi Salerno e la Geko PSA Sant'Antimo si giocheranno l'accesso alla finale del girone E e la possibilità di affrontare la vincente del match tra Moncada Energy Agrigento e Virtus Kleb Ragusa.