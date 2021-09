Basket, Trofeo del Centenario: grandi emozioni a Paestum L'ultimo fine settimana di gare per il progetto della ripartenza completa delle attività

È stato l'ultimo weekend del Trofeo del Centenario. Dal 10 giugno al 19 settembre un lungo percorso per la ripartenza del minibasket legata alle celebrazioni dei cento anni compiuti dalla pallacanestro italiana: match sui campetti di tutto il Paese con tantissimi minicestisti protagonisti per regalare gli ultimi punti ai gruppi nazionali, denominati Altruismo, Condivisione, Inclusione e Rispetto.

Paestum ha ospitato per la Campania l'ultima fase del trofeo. "Grande emozione è stata rivedere tutti questi bambini del Minibasket ritornare a giocare. Minibasket for life": così la FIP Campania ha commentato il fine settimana di gare con un ritorno delle attività per i più piccoli sul territorio.

FIP Trofeo del Centenario

Classifica Provvisoria

Altruismo 641 pt

Rispetto 638 pt

Inclusione 638 pt

Condivisione 623 pt

Foto: pagina ufficiale Facebook FIP Campania