Paganese, Manarelli: "Titolare con i sacrifici ascoltando i consigli" Il terzino sinistro azzurrostellato: "Il Bari? Sarà una gara emozionante e saremo pronti"

Davide Manarelli è intervenuto in collegamento skype nella trasmissione "0825-Focus Serie C" sul canale 696 TV OttoChannel. Il terzino sinistro della Paganese ha commentato così le due vittorie consecutive della squadra di Gianluca Grassadonia: “Abbiamo sicuramente degli elementi importanti nella rosa. Quando magari manca qualcuno c'è un altro che sa bilanciare. - ha spiegato il classe 2002 - Secondo me possiamo fare bene e rivelarci una buona squadra nel corso del campionato. Adesso con il cambio del mister dobbiamo seguire i suoi consigli. Dobbiamo attendere perché con il tempo si migliora e possiamo mostrare le nostre qualità".

Verso Bari-Paganese: “Sarà un'esperienza perché entrare in quello stadio sarà bello, emozionante e dovrò gestire le emozioni. Con i consigli del mister stiamo lavorando in settimana e possiamo giocarcela”.

Sempre titolare dall'esordio in campionato: “Il lavoro che propongo, dando il massimo, sta pagando. I più grandi mi danno tanti consigli e sto dando tutto me stesso. La Serie C non è più calcio giovanile, bisogna dare sempre di più”.

I veterani: “Un po' tutti mi danno consigli. Ogni parola che mi danno è oro. Se devono dirne uno, però, dico Zito, esperto nel mio ruolo e che mi dà consigli utili e specifici”.