Bari - Paganese, ecco tutte le informazioni per accedere al Settore Ospiti Disponibilità, costi, tempi e modalità di acquisto: tutti i dettagli per i tifosi azzurrostellati

Questa mattina, a seguito della riunione del GOS, il Bari ha reso noto che la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “San Nicola” relativi Bari – Paganese, in programma domenica 26 settembre 2021, alle 14,30, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, sarà attiva dalle 14 di oggi, giovedì 23 settembre 2021, sino alle 19 di sabato 25 settembre 2021. Sarà possibile garantirsi un posto fino all’inizio della gara online su sport.ticketone.it e nei punti vendita del circuito TicketOne. Non sono previsti ridotti, il costo unico è di 13,50 euro più 50 centesimi per i diritti di prevendita. Per accedere all'impianto sportivo è obbligatorio essere in possesso del green pass, che andrà esibito ai cancelli di ingresso insieme al titolo d'ingresso. Il Settore Ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella provincia di Salerno. Non è, nel contempo, previsto l'obbligo di essere in possesso di una tessera di fidelizzazione al club azzurrostellato (le attuali fidelity card e vecchie tessere del tifoso). Sono 642 i ticket a disposizione dei supporter campani.