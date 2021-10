Verso Scafati-Eurobasket, la squadra romana aggiunge Baldasso Infortuni per Fanti e Viglianisi. Coach Pilot avrà a disposizione la guardia classe '95

L'Eurobasket Roma raggiungerà Scafati senza Eugenio Fanti e Kenneth Viglianisi, ma potrà contare su Lorenzo Baldasso. La società capitolina aggiunge al roster la guardia classe '95: "Sono felice dell’opportunità di giocare nella Capitale, in una società come l’Atlante Eurobasket Roma che da avversario mi aveva colpito innanzitutto per l’importanza data al concetto di gruppo. - ha affermato Baldasso - Non vedo l’ora di inserirmi in questa famiglia e dare il mio contributo per la causa". "Sono felice di dare il benvenuto a Lorenzo nella nostra squadra, è un ragazzo che avevamo seguito anche negli anni passati e sono certo che le sue caratteristiche si adatteranno bene al nostro gioco. - ha aggiunto il coach dell'Eurobasket, Damiano Pilot - Andrà a dare immediato apporto al nostro reparto esterni che in questo momento sta vivendo qualche problema in termini numerici, sfrutteremo questa settimana per inserirlo in vista dei prossimi impegni di campionato".