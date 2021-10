Paganese, ecco un nuovo difensore per Grassadonia Accordo fino al termine della stagione. Un'ulteriore pedina a disposizione del tecnico

La Paganese ha ufficializzato l'ingaggio di Edoardo Bianchi. Accordo con il difensore classe '99, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Viterbese collezionando 32 presenze. Bianchi ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino al 30 giugno 2022. Accordo fino al termine della stagione, quindi, per il centrale difensivo capitolino, che si è già aggregato alla squadra. Maglia numero 3 per Bianchi, reduce dall'avventura con la Viterbese, con un passato con le maglie del Bari, in Serie D, del Torino e dell'Empoli (Primavera) e della Juventus (settore giovanile) e subito a disposizione di Gianluca Grassadonia: ulteriore tassello nel mosaico definito dal coordinatore dell'area tecnica, Cocchino D'Eboli.