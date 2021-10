Paganese, Zanini: "Ko che bruciano, ma testa al Monterosi" Il difensore: "Poche parole, tanti fatti prendendoci le responsabilità"

La Paganese ha messo subito il Monterosi Tuscia nel mirino. La squadra azzurrostellata è reduce da due ko consecutivi, l'ultimo con il Catanzaro (0-2 al "Torre"): "Abbiamo giocato un buon primo tempo, ma non abbiamo sfruttato al massimo alcune ripartenze. - ha affermato il difensore della Paganese, Matteo Zanini - Abbiamo cercato la palla lunga per Castaldo, ma con i difensori forti di una squadra costruita per vincere il campionato come il Catanzaro siamo andati in difficoltà. Ci hanno preso le misure e l'episodio del rigore ci ha condizionati. Stavamo reggendo bene contro una squadra attrezzata e al secondo gol non abbiamo più reagito".

Testa al Monterosi: "Dobbiamo pensare subito a domenica. Con il lavoro si può uscire da questo momento per cancellare due sconfitte che ci possono stare. Brucia un po' il modo con l'atteggiamento un po' sbagliato in alcune fasi della gara. In questa categoria, in questa stagione, ti colpiscono al primo errore e bisogna lavorare pensando esclusivamente alla prossima partita. C'è da trascinare con poche parole, tanti fatti, prendendoci responsabilità e vanno portati a casa punti".