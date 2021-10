Verso Monterosi-Paganese, in vendita i biglietti per il settore ospiti Obiettivo riscatto per gli uomini di Grassadonia dopo le due sconfitte consecutive

È ripresa la preparazione della Paganese verso la sfida con il Monterosi, in programma domenica (ore 14.30) allo stadio Rocchi di Viterbo, casa del club neopromosso in Serie C. Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti su ciaotickets (punti vendita e online). Il prezzo del tagliando è di 12.50 euro più prevendita (8 euro il ridotto).

Il regolamento - "Si ricorda che sarà possibile accedere all’impianto solo ai possessori di green pass. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio, inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea. Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del green pass attraverso l’app «verifica C19»; contestualmente verrà controllato anche il documento d’identità. Infine, si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina".