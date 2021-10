Scafati, Rossi: "Siamo migliorati rispetto alle precedenti partite" Il coach: "Abbiamo avuto un approccio un po’ soft, poi siamo però migliorati nel corso della gara"

"È stata la partita che ci aspettavamo e che avevamo preparato". Il coach della Givova Scafati, Alessandro Rossi, ha commentato così il successo dei gialloblu sul parquet della Next Nardò (finale di 72-80). "Sapevamo che serviva uno sforzo da parte di tutti, in cui ciascuno ha messo il proprio mattoncino per vincere la sfida con pieno merito, tant’è che siamo stati a lungo in vantaggio. - ha affermato il tecnico della Givova al termine della sfida giocata al PalaPentassuglia - Nardò ci ha però creduto sempre ed è riuscita anche a mettere in discussione il risultato nella seconda parte di gara. E’ stata una prova difficile e di grande maturità contro una formazione molto solida, che gioca bene ed ha grande entusiasmo. Ci portiamo a casa una bella prova di maturità ed una prestazione solida e continua nei quaranta minuti. Siamo migliorati rispetto alle precedenti partite, ma il percorso di crescita è ancora lungo. Abbiamo avuto un approccio un po’ soft, poi siamo però migliorati nel corso della gara, abbiamo avuto la capacità di restare sempre uniti anche nelle difficoltà. Ognuno dei giocatori utilizzati ha fornito un contributo importante. Per Raucci è prematuro parlare di rientro, perché non sappiamo quando potrà allenarsi a pieno regime. La vittoria la dedichiamo alla società, che ci mette nelle migliori condizioni possibili per lavorare, e ai nostri tifosi, che sono venuti a sostenerci fin qui con grande affetto e calore".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969