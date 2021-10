Scafati, sotto con Ferrara. Obiettivo continuità per la Givova Dopo il successo su Nardò e l'infortunio occorso a Raucci l'obiettivo è confermarsi

La Givova Scafati perde Davide Raucci. In seguito a un trauma subito lo scorso 7 ottobre, Raucci ha riportato la rottura / avulsione distale del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Le consulenze del medico sociale Giuseppe Tortora e dello specialistica del Rodolfo Rocchi, seguite dagli esami diagnostici di rito hanno confermato le sensazioni negative che il guaio fisico aveva suscitato. L'ala gialloblù, d’intesa con la dirigenza scafatese e sentito lo staff sanitario, si sottoporrà a intervento chirurgico che lo costringerà, compresi i tempi di riabilitazione e fisioterapia, a stare lontano circa tre mesi dai campi di gioco. L'operazione avverrà nel prossimo fine settimana. Una tegola per il roster allenato da coach Rossi, partito col piede pigiato sull'acceleratore ed al comando con Chiusi e Ravenna della classifica del gruppo rosso grazie a tre vittorie consecutive che hanno permesso di iniziare la stagione con il piede giusto, trasmettendo fiducia, carica ed energia a tutto l'ambiente. Dopo il successo a Nardò le attenzioni sono già rivolte alla prossima sfida in programma domenica, alle 18, al PalaMangano contro Ferrara. Obiettivo continuità per andare avanti lungo il solco tracciato rodando sincronismi di gioco ed aumentando il grado di affiatamento per non smettere di interpretare il ruolo per cui Scafati è stata pensata e costruita: quello di protagonista in Serie A2.