Scafati Basket, ecco Mobio: nuovo acquisto gialloblu L'ala ex Tortona: "Sono contento di aver firmato. Non vedo l’ora di scendere in campo"

Lo Scafati Basket ha ufficializzato l'accordo con Joseph Mobio. L'ala classe '98, di 199 centimetri d'altezza, reduce dalla promozione in Serie A conquistata con Tortona, è un nuovo giocatore gialloblu. "Sono contento di aver firmato. - ha affermato Mobio - Non vedo l’ora di scendere in campo e difendere i colori gialloblù. A Scafati c’è un bell’ambiente, molto passionale, che ho conosciuto bene da avversario. Non conosco invece i miei nuovi compagni, ma ho parlato a lungo con il coach. Non è stato complicato scegliere una piazza come Scafati, dove posso par parte di un progetto ambizioso. Mi si è profilata una possibilità importante, che voglio sfruttare al meglio, mettendomi sin da subito a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, con l’obiettivo di integrarmi quanto prima nello spogliatoio e inserirmi al meglio negli schemi. - ha aggiunto il nuovo giocatore dello Scafati Basket - Sono felice di essere parte di una squadra, che ha tutte le carte in regola per fare cose importanti, seguendo le orme di quanto è stato già fatto nella passata stagione agonistica".