Verso Scafati-Ferrara, Leka: "Dobbiamo trovare equilibri nuovi" Il coach degli estensi: "È una gara che ci dovrà fare prendere autostima"

Domani, con palla a due alle 18, la Givova Scafati ospiterà la Top Secret Ferrara di coach Spiro Leka, che ha presentato così la sfida del PalaMangano: "Scafati costruisce ogni anno squadre competitive. Anche quest’anno ha qualità e profondità, come del resto solidità. - ha spiegato il tecnico degli estensi sui canali ufficiali della Lega Nazionale Pallacanestro - Attenzione al duo Monaldi-Clarke in situazioni di pick 'n' roll, come a Daniel e De Laurentiis, già l’anno passato uno dei migliori lunghi del torneo. Cucci e Rossato sono pericolosi: il secondo è un giocatore chiave per loro, in attacco e in difesa. Scafati è lunga. Noi dobbiamo concentrarci sulle nostre cose, bisogna che troviamo equilibri nuovi. Vediamo Vencato quanto ci potrà dare a livello di minutaggio dopo la prima settimana di basket vero con contatti. Mayfield, dopo una settimana di stop, da giovedì pomeriggio si allena con la squadra. Importante sarà essere determinati a fare il nostro basket, intensi e aggressivi: una verifica per vedere come risponderemo dopo aver giocato senza diversi giocatori contro una squadra di valore. È una gara che ci dovrà fare prendere autostima e consapevolezza nei nostri mezzi: a Scafati vogliamo fare la miglior pallacanestro che possiamo in questo momento".