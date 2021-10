Verso Stella Azzurra - Scafati, Rossi: "Non sarà come in Supercoppa" Il coach gialloblu: "Cavalchiamo questa onda di positività che ci avvolge"

Domenica, con palla a due alle 18, al palasport di Frosinone, la Givova Scafati sarà ospite della Stella Azzurra Roma. La squadra di coach Alessandro Rossi andrà a caccia del 5 su 5 in campionato. "Le quattro vittorie in campionato tengono alto il morale della squadra che si sta allenando con grande serietà e disciplina. - ha spiegato il tecnico gialloblu - Cavalchiamo questa onda di positività che ci avvolge, senza però perdere di vista l’obiettivo, consapevoli che il campionato è lungo e tutte le nostre avversarie daranno ora sicuramente qualcosa in più per batterci. Temo molto la gara di domenica, nella quale affronteremo una Stella Azzurra Roma già capace di espugnare il parquet di Forlì e di giocarsela alla pari con Ferrara la settimana precedente".

La gara e gli avversari - "Non sarà una partita semplice, dovremo tenere la giusta tensione nervosa, senza sentirci mai appagati. La Stella Azzurra è una squadra fresca, giovane, piena di entusiasmo che, con l’innesto di diversi senior, ha trovato anche quella esperienza necessaria per poter gestire la partita. - ha aggiunto Rossi - Ci siamo già affrontati in precampionato, ma rispetto ad allora, domenica sarò sicuramente una partita diversa. Non dobbiamo pensare ai giovani atleti capitolini come a dei ragazzi inesperti, perché gente del calibro di Nikolic, Menalo e Visintin, ad esempio, hanno già acquisito negli ultimi anni una buona esperienza per reggere bene il campo a questi livelli"