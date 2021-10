Scafati Basket, Raucci operato al ginocchio sinistro Via al percorso di fisioterapia riabilitativa per l'ala gialloblu

Operazione di ricostruzione del legamento collaterale esterno al ginocchio sinistro per Davide Raucci, fermo da due settimane a causa dell'infortunio che posto un limite alla gestione fisica e alla disponibilità in stagione all'esterno partenopeo. La Givova Scafati ha comunicato che "su precisa indicazione dello staff sanitario scafatese guidato dal dottor Giuseppe Tortora" Raucci, "nella giornata di sabato scorso, è stato sottoposto ad intervento chirurgico "per mano dello specialista, il dottor Rodolfo Rocchi": l’operazione è perfettamente riuscita "e l’atleta inizierà nei prossimi giorni il percorso di fisioterapia riabilitativa presso un apposito centro di Bologna. Sicura dell’atteggiamento positivo con cui affronterà la fase post-operatoria, la società gialloblù augura al proprio cestista un pronto ritorno sul parquet nei tempi più brevi possibili". Saranno almeno 3 i mesi di stop per l'ala dello Scafati Basket. Domani, con palla a due alle 18, a Frosinone, la squadra dell'Agro sarà ospite della Stella Azzurra Roma per il quinto turno del campionato di Serie A2 - girone rosso.