Scafati, ecco la cinquina: battuta la Stella Azzurra (61-63) Riccardo Rossato, da 20 punti, è il miglior realizzatore di serata nella sfida che vale il 5 su 5

Scappa in avvio di gara, subisce nel secondo e nel terzo quarto, piazza l'acuto nel finale per la cinquina. La Givova Scafati firma il pokerissimo a Frosinone con il risultato di 61-63 e con Riccardo Rossato da 20 punti, miglior realizzatore di serata. Parziali di 17-24, 17-9, 15-11, 12-19 per il 5 su 5 in campionato della squadra allenata da coach Alessandro Rossi.

Serie A2 - Girone Rosso

Quinta Giornata

Stella Azzurra Roma - Givova Scafati 61-63

Parziali: 17-24, 17-9, 15-11, 12-19

Stella Azzurra Roma: Marcius 17 (8/8, 0/1), Barbante 11 (1/3, 3/6), Raspino 11 (5/9, 0/3), Nikolic 9 (2/5, 1/4), Visintin 6 (2/7, 0/1), Jackson 5 (0/1, 1/7), Menalo 2 (1/5, 0/3), Biar, Innocenti, Ghirlanda, Rullo, Salvioni.

Scafati: Rossato 20 (1/1, 4/8), Clarke 16 (0/2, 4/7), Cucci 14 (2/6, 0/4), De Laurentis 6 (1/2, 0/0), Mobio 3 (0/1, 1/3), Ambrosin 2 (1/2, 0/2), Daniel 1 (0/5, 0/0), Monaldi 1 (0/2, 0/1), Ikangi (0/1, 0/2), Parravicini (0/1, 0/0)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969