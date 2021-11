Basket, Scafati: testa alla sfida con l'Umana Chiusi I gialloblu ospiteranno la matricola toscana al PalaMangano (sabato ore 20.30)

Testa all'anticipo della sesta giornata del girone rosso di Serie A2 per la Givova Scafati, che sabato - con palla a due alle 20.30 - ospiterà l'Umana Chiusi al PalaMangano. Cinquina firmata a Frosinone contro la Stella Azzurra Roma (finale di 61-63) e voglia di non fermarsi: la squadra dell'Agro mette nel mirino la neopromossa, terza in classifica dopo cinque turni di campionato.

Sarà anche obiettivo rivincita per Scafati, sconfitta da Chiusi a Lignano Sabbiadoro nel quarto di finale della Supercoppa di Serie A2, vinto dall'Umana al termine di un match equilibrato, con quattro pareggi nei quattro quarti di gioco e con i toscani vincenti all'overtime. Scafati guida la classifica del girone rosso a punteggio pieno (5 vittorie in 5 uscite) e la sola Orasì Ravenna prova a tenerne il passo con i due punti di ritardo dai gialloblu. La Givova sta confermando l'equilibrio di squadra, presentato sin dall'avvio della preseason. Infatti, nelle statistiche individuali, sono diversi i giocatori di Scafati nelle top five delle varie voci.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969