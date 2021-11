Chiusi, Bassi: "Scafati ben allenata e vorrà mandarci un segnale" Il coach dei toscani: "Non possiamo sperare neanche nel fattore sorpresa"

Alle 20.30 sarà palla a due per la sfida tra la Givova Scafati e l'Umana Chiusi. Il coach della squadra toscana, Giovanni Bassi, ha presentato così la trasferta nell'Agro: "Scafati è una squadra che ha un roster molto importante. - ha affermato il tecnico del San Giobbe Basket - Se guardo la panchina vedo giocatori che partirebbero in quintetto anche in squadre di alta classifica, in più sono allenati molto bene da un ottimo allenatore. Non possiamo sperare neanche nel fattore sorpresa perché nell’ultimo incontro abbiamo vinto noi, quindi ci troveremo di fronte a una formazione che vorrà mandarci un segnale. Andiamo a giocare in un campo difficile contro una squadra molto forte, sarà un’occasione per competere e per far vedere chi siamo veramente". La Givova punta al 6 su 6 nell'anticipo del girone rosso per consolidare il primato e rafforzare il ruolo da big per la categoria. Sarà anche obiettivo rivincita per la squadra di coach Alessandro Rossi, sconfitta da Chiusi nel quarto di finale della Supercoppa di Serie A2.